Перетащить сына в "Зенит"? Да мы вчера его уговаривали, но он не уговаривается. Очень предан "Спартаку", живет этим. "Спартак" — его любимая команда, не представляет себя больше нигде. И как с этим живется? Да никак, шутим на эту тему. Говорю: "Рано или поздно все равно окажешься в "Зените", чего выпендриваешься? – приводит слова Аршавина Sport24.
Арсений Аршавин в 2020 году поступил в академию "Спартака". В мае прошлого года он выводил на поле хавбека столичного коллектива Кристофера Мартинса в поединке с "Зенитом" (1:1). В феврале этого года Арсения посвятили в юные спартаковцы. Его отец Андрей Аршавин – воспитанник принципиального соперника "Спартака" – "Зенита". В футболке невского коллектива Андрей сыграл 376 поединков. В них он сумел забить 80 голов и отдать 108 голевых пасов.
Аршавин- настоящая легенда "Зенита". Вместе с командой он завоевал 3 чемпионства, Кубок и Суперкубок УЕФА. Россиянин повесил буты на гвоздь в 2019 году. Его последним профессиональным клубом стал казахстанский "Кайрат". Сейчас Аршавин трудится в системе "Зенита", занимая должность заместителя генерального директора. Также Андрей управляет молодежным футболом в невском клубе.
Аршавин: уговаривали сына перейти в "Зенит", но он не уговаривается. Очень предан "Спартаку", живет этим
Фото: "Чемпионат"