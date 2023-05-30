- Ко мне подошёл резервный арбитр, начал осматривать экипировку, пощупал палец и спросил, что это. Я говорю, что там кольцо, снять не могу. До этого судьи входили в положение. Я выбил палец где-то полтора месяца назад и с тех пор заматываю его тейпом, - приводит комментарий Заики "Матч Премьер".
"Сочи" дома не сумел удержать преимущество в игре с "Зенитом". Встреча закончилась со счетом 1:1. Южане уже с 1-й минуты матча вели в счете. Во второй половине встречи тренерский штаб "Сочи" хотел усилить игру, выпустив защитника Кирилла Заику. Но игрок не смог выйти на поле из-за кольца, которое он не смог снять. В этом сезоне россиянин сыграл в майке южного коллектива 16 встреч, в которых сумел забить 2 гола. Кирилл защищает цвета "Сочи" с 2018 года. Всего Заика провел в составе "барсов" 101 игру. За этот отрезок он забил 5 голов и записал в свой актив 13 голевых пасов. В 30-м туре национального первенства "Сочи" Дмитрия Хохлова встретится с "Уралом".
Защитник "Сочи" Заика - об инциденте с кольцом: до этого судьи входили в положение
Российский футболист "Сочи" Кирилл Заика высказался об инциденте с кольцом в поединке 29-го тура против "Зенита" (1:1).
Фото: "Чемпионат"