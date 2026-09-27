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Генич - о Дзюбе в "Акроне": уже немножечко достал

Спортивный комментатор Константин Генич рассказал, почему Артем Дзюба покинул "Акрон".
Фото: ФК "Акрон"
По словам Генича, решение об уходе Дзюбы было принято по ходу прошлого сезона, потому что он надоедал своими желаниями и управлением.

- Насколько я знаю, это решение в "Акроне" созрело ещё по ходу прошлого сезона. Что уже хватит, уже всё.
Он уже немножечко достал внутри "Акрона" своими желаниями, своим управлением большинство команды.

И сам Артём тоже уже устал от того, как его в "Акроне" использовали, - сказал Генич в эфире "Матч Премьер".

Артем Дзюба выступал за тольяттинский "Акрон" с сентября 2024 года, по окончании прошлого сезона он покинул клуб на правах свободного агента и на данный момент находится без команды. Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории клуба, а также является лучшим бомбардиром чемпионата России и сборной страны.

Ранее представитель Дзюбы сообщил, что этим летом футболиста мог подписать московский "Спартак", но спортивный директор Франсис Кахигао заблокировал этот трансфер.

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