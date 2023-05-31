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Иван Сергеев – о гегемонии "Зенита": пусть другие команды подтягиваются к нашему уровню, чтобы конкурировать

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Российский футболист "Зенита" Иван Сергеев поделился мыслями о гегемонии петербуржского коллектива.
Фото: ФК "Зенит"
- А что мешает другим командам выигрывать? У нас это получается, и мы сильнее, это данность. Пусть другие команды подтягиваются к уровню "Зенита", чтобы конкурировать, - приводит мнение Сергеева "Спорт День За Днем".

"Зенит" не опускается ниже первого места в российском первенстве уже пять лет. В этом сезоне дружина Сергея Семака оформила свое очередное чемпионство за 4 тура до конца чемпионата. Примечательно, что петербуржцы выиграли золотые медали в очном поединке с принципиальном соперником "Спартаком". Победный гол забил российский центрфорвард Иван Сергеев. Отметим, что все свои чемпионства невский коллектив завоевывал досрочно, имея большой отрыв. За тур до окончания РПЛ "Зенит" имеет в своем активе 67 турнирных баллов. Это на 12 больше, чем у идущего вторым ЦСКА. В 30-м туре чемпион встретится на своей домашней арене с "Факелом" из Воронежа.


Сергеев Зенит
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