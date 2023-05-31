- Вопрос зарплаты естественный и нормальный. Этот аргумент нельзя сбрасывать со счетов. Но для меня переход в "Спартак" был вызовом. Мне интересно попробовать себя за пределами Южной Америки. Я молодой футболист и в таком возрасте это сделать проще, чем, скажем, через несколько лет, - приводит комментарий Дуарте "СЭ".
Центральный защитник Алексис Дуарте перебрался в Россию зимой. Теперь он защищает цвета "Спартака" из Москвы. По сведениям СМИ, у Алексиса также был вариант с аргентинским "Бока Хуниорс". В майке московского коллектива игрок провел 8 встреч, совершив ряд результативных ошибок. Также в активе Дуарте удаление в принципиальной игре с "Зенитом" (2:3) за грубый фол на бразильце Малкоме. Пока на счету защитника нет результативных действий. В марте Дуарте отпраздновал свое 23-летие. Трудовое соглашение парагвайца с красно-белым коллектив рассчитано до конца июня 2027 года. "Спартак" за 1 тур до конца РПЛ располагается на 3-й позиции, отставая от ЦСКА на 1 очко. В эти выходные команда Гильермо Абаскаля сыграет с "Крыльями Советов", которые пытаются выбраться из зоны стыков.
Дуарте: переход в "Спартак" был вызовом. Но вопрос зарплаты нельзя сбрасывать со счетов
Парагвайский футболист Алексис Дуарте рассказал о причинах переезда в российский чемпионат.
Фото: "Спартак", Global Look Press