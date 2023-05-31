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"Чемпионат": "Ростов" и "Урал" заинтересованы в приобретении хавбека "Локомотива" Марадишвили

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Российский футболист Константин Марадишвили может сменить "Локомотив" на "Ростов" или "Урал".
Фото: "Чемпионат"
По сведениям СМИ, 23-летний россиянин Константин Марадишвили, играющий на позиции опорного хавбека, хочет покинуть "Локомотив". Он недоволен своим игровым временем. В услугах футболиста заинтересованы "Урал" и "Ростов". Оба клуба уже провели переговоры с окружением Константина.

Константин Марадишвили представляет цвета "Локомотива" с 2021 года. В красно-зеленой майке футболист сыграл 54 встречи. За этот отрезок россиянин сумел забить 4 гола и записать в своей актив 7 голевых пасов. В это сезон хавбек не является игроком основы "Локомотива" и выходит преимущественно на замену. В активе Марадишвили 2 гола и 5 ассистов в 26 играх.

Источник: "Чемпионат"


Марадишвили Урал Локомотив Ростов
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