- До сих пор благодарю футбольного бога, что Хвича вовремя свалил из этих [лап Слуцкого]. Не может сантехник работать с алмазом! Только один Леонид Викторович и считает, что он дал Хвиче дорогу в "Наполи". Он считает, что и "Рубин" не он в ФНЛ похоронил. Думает, что они вылетели, потому что уровню не соответствовали, - высказал свое мнение Дзюба на канале "Коммент Шоу".
Российский специалист Леонид Слуцкий был утвержден наставником "Рубина" в декабре 2019 года. У руля казанского коллектива Леонид провел 96 встреч, в которых сумел одержать 38 побед. Также в активе тренера 22 ничьих и 36 поражений. В прошлом сезоне казанцы вылетели в Первую лигу. В этот момент в команде находился грузинский вингер Хвича Кварацхелия, который сейчас является одним из ключевых игроков "Наполи". В майке новоиспеченного чемпиона Италии грузин сыграл 42 поединка. За этот отрезок он отметился 14 голами. Также в активе экс-игрока "Рубина" 17 голевых пасов. Напомним, что в ноябре 2022 года Слуцкий принял решение покинуть "Рубин". Команда следующий сезон проведет в РПЛ.
Дзюба: благодарю футбольного бога, что Хвича вовремя свалил из лап Слуцкого. Не может сантехник работать с алмазом!
Форвард "Локомотива" Артем Дзюба высказался по поводу экс-тренера "Рубина" Леонида Слуцкого.
Фото: Sport24