- Мы многими интересуемся, но пока никакой конкретики у нас нет. Общались с окружением игрока? Кто-то общался. Я еще пока ни с кем не общался, - приводит комментарий Иванова "СЭ".
Сегодня в СМИ появились сведения о том, что "Урал" хотел бы видеть в своей команде опорного хавбека Константина Марадишвили. Команда Виктора Гончаренко располагается на 11-й строчке за 1 тур до конца первенства. Екатеринбуржцы уже обезопасили себя от участия в стыках и спокойно доигрывают сезон. В заключительной встрече "Урал" сыграет с "Сочи". Константин Марадишвили в этом сезоне сыграл за "Локомотив" в 26 встречах, проведя на футбольном поле 1042 игровые минуты. Россиянин сумел набрать 1+5 по системе гол плюс пас. Столичный коллектив в последнем туре на своей домашней арене примет "Торпедо".
Григорий Иванов - о Марадишвили: "Урал" интересуется многими игроками, но пока никакой конкретики у нас
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался по поводу информации о том, что клуб заинтересован в услугах хавбека "Локомотива" Константина Марадишвили.
Фото: "Чемпионат"