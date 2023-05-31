Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Севилья
22:00
РомаНе начат

Руслан Литвинов – о ничьей с "Пари НН": все расстроились. Была возможность выйти на второе место

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский футболист "Спартака" Руслан Литвинов поделился своими мыслями по поводу ничьей с "Пари НН" (0:0).
Фото: "СЭ"
- Что не получилось в матче с "Пари НН"? Забить не получилось. Все просто. Плохой матч? Конечно. Была возможность выйти на второе место. Все расстроились. Шансы на второе место остаются? Конечно. Не все зависит от нас? От нас зависит то, что главное — победить в Самаре, - приводит мнение Литвинова "РБ Спорт".

В минувший уик-энд "Спартак" не смог обыграть "Пари НН", сыграв вничью. За 90 минут встречи коллективам так и не удалось поразить ворота друг друга. Примечательно, что лучшим игроком поединка был признан страж ворот нижегородцев Артур Нигматуллин. Он своими спасениями помог дружине Сергея Юрана сохранить свои ворота в неприкосновенности. "Спартак" упустил шанс подняться на 2-ю позицию. Теперь красно-белому коллективу снова придется ждать осечки ЦСКА, который идет вторым. В следующие выходные "Спартак" будет гостить в Самаре, где их ждут "Крылья Советов", ведущие борьбу за непопадание в стыки. ЦСКА же на своей домашней арене примет "Ростов" Валерия Карпина.


Литвинов Спартак Нижний Новгород
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Президент "Торпедо" Савин: сезон команды одним словом? Неудовлетворительный
Руслан Литвинов – о ничьей с "Пари НН": все расстроились. Была возможность выйти на второе место
Семин - о вызове Малкома в сборную Бразилии: здорово, что там обратили внимание на игрока чемпионата России 1
Экс-игрок "Зенита" Горшков - о возможном уходе Чистякова: Дмитрий - добротный, но не выдающийся футболист
Григорий Иванов - о Марадишвили: "Урал" интересуется многими игроками, но пока никакой конкретики у нас
Игрок "Динамо" Макаров – об отставке Йокановича: когда происходит какая-то смена, всегда воодушевление 2
Агент: к Личке есть интерес со стороны некоторых турецких, арабских и даже китайского клубов
Зиньковский: все настраиваются на "Спартак" как на самый важный матч сезона 3
Семак – о матче с "Факелом": понимаем, за что мы играем и ради кого 1
Алексей Амелин рассудит "Крылья Советов" - "Спартак" и другие назначения на матчи 30-го тура РПЛ 1
Павел Кукуян – главный судья матча 30 тура РПЛ ЦСКА – "Ростов" 4
Бакаев возобновил тренировки в общей группе "Зенита" 2
Дзюба: благодарю футбольного бога, что Хвича вовремя свалил из лап Слуцкого. Не может сантехник работать с алмазом! 8
Хавбек "Оренбурга" Вера: я провёл сезон достаточно хорошо для того, чтобы попробовать себя в более сильном клубе РПЛ
"Чемпионат": "Ростов" и "Урал" заинтересованы в приобретении хавбека "Локомотива" Марадишвили 1