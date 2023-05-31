- Что не получилось в матче с "Пари НН"? Забить не получилось. Все просто. Плохой матч? Конечно. Была возможность выйти на второе место. Все расстроились. Шансы на второе место остаются? Конечно. Не все зависит от нас? От нас зависит то, что главное — победить в Самаре, - приводит мнение Литвинова "РБ Спорт".
В минувший уик-энд "Спартак" не смог обыграть "Пари НН", сыграв вничью. За 90 минут встречи коллективам так и не удалось поразить ворота друг друга. Примечательно, что лучшим игроком поединка был признан страж ворот нижегородцев Артур Нигматуллин. Он своими спасениями помог дружине Сергея Юрана сохранить свои ворота в неприкосновенности. "Спартак" упустил шанс подняться на 2-ю позицию. Теперь красно-белому коллективу снова придется ждать осечки ЦСКА, который идет вторым. В следующие выходные "Спартак" будет гостить в Самаре, где их ждут "Крылья Советов", ведущие борьбу за непопадание в стыки. ЦСКА же на своей домашней арене примет "Ростов" Валерия Карпина.
Руслан Литвинов – о ничьей с "Пари НН": все расстроились. Была возможность выйти на второе место
Российский футболист "Спартака" Руслан Литвинов поделился своими мыслями по поводу ничьей с "Пари НН" (0:0).
Фото: "СЭ"