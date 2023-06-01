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Президент "Торпедо": в клубе нет упаднических настроений. Через год мы вернемся в РПЛ и закрепимся там надолго

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Президент "Торпедо" Ярослав Савин заявил, что в клубе нет упаднических настроений и команда вернется в РПЛ через сезон.
Фото: ФК "Торпедо"
"В клубе нет упаднических настроений. Безусловно, мы огорчены, что нам не удалось закрепиться в РПЛ. Но мы получили отличные уроки, чтобы через год, когда мы вернемся, уже закрепиться в чемпионате надолго. Мы будем более последовательны в своих решениях и создадим стабильность в клубе и команде", - цитирует Савина Sport24.

Московское "Торпедо" досрочно заняло последнее, 16-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги и вылетело по итогам чемпионата в Первую лигу. В заключительном, 30-м туре РПЛ "автозаводцы" сыграют на выезде с "Локомотивом". Матч пройдет на домашнем поле "железнодорожников" - "РЖД Арена" 3-го июня и начнется в 17:00 по московскому времени. В этом сезоне "черно-белые" в 29 матчах трижды одержали победу, четырежды сыграли вничью и потерпели 22 поражения. В активе столичной команды 21 забитый мяч и 58 пропущенных.


Торпедо Савин
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