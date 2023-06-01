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Магомедалиев: "Спартак" – самый большой клуб России. Чемпионства "Зенита" этого не изменят

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Голкипер сборной Азербайджана и "Карабаха" Шахрудин Магомедалиев высказался о своем партнере по команде Филипе Озобиче, который является экс-игроком московского "Спартака".
Фото: Getty Images
– Филип у нас, в "Карабахе". Очень хороший футболист и человек. Мы с ним нечасто говорим о России, но он иногда вспоминает Черчесова — как человека, который взял его в "Спартак". И Карпина, который его убрал. А если серьезно, легионеру в юном возрасте приезжать в такой клуб — очень тяжело. Все-таки "Спартак" — очень громкое имя. И какие бы результаты у них ни были — сколько лет они уже не могут выиграть чемпионат! — это все равно самый большой клуб в России. Сколько бы "Зенит" ни выигрывал чемпионатов, клуба больше "Спартака" в стране нет, – передает слова Магомедалиева "Чемпионат".

32-летний Филип Озобич находился в системе московского "Спартака" в период с 2008 года по 2013. В настоящий момент времени хорватский футболист выступает за клуб "Карабах" из Агдама. В нынешнем сезоне чемпионата Азербайджана полузащитник принял участие в 20-ти матчах, в которых ему удалось записать на свой счет 3 забитых мяча.

В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" смог досрочно завоевать золотые медали. Чемпионский титул стал для сине-бело-голубых уже 5-м кряду. Что касается московского "Спартака", то он в этом сезоне борется за серебряные медали отечественного первенства. Красно-белые после 29-ти имеют на своем счету 54 набранных балла. Они занимаются 3-ю позицию в турнирной таблице, уступая столичному ЦСКА, который идет 2-м, всего 1 турнирное очко.


Зенит Спартак Карабах
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