- Новый формат Кубка в этом году? По мне, немного странная схема. Вылетаешь оттуда, спускаешься вниз, с кем-то играешь… Если берем групповой этап, то такого накала, как в РПЛ, с такими командами, как "Спартак", все равно нет. Я говорю про ощущения болельщиков. Хотя со мной могут и поспорить, если вспомнят матч перед зимней паузой между "Зенитом" и "Спартаком". Там был накал.
Напомним, матч группового этапа текущего розыгрыша Кубка России "Зенит" - "Спартак" прошел 27 ноября в Санкт-Петербурге. Основное время матча завершилось вничью 0:0, в серии послематчевых одиннадцатиметровых сильнее были хозяева поля. Встреча примечательна тем, что игра завершилась массовой дракой, а главный рефери матча Владимир Москалев по итогам матча показал 10 желтых карточек и 6 красных.
Финальный поединок Кубка России состоится 11 июня в Москве. На поле "Лужников" в борьбе за трофей сойдутся московский ЦСКА и "Краснодар".
Источник: "Матч ТВ"
Михаил Кержаков - о новом формате Кубка России: странная схема. Вылетаешь оттуда, спускаешься вниз, с кем-то играешь…
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков поделился мнением об измененном формате Кубка России.
Фото: РИА Новости