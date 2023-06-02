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Михаил Кержаков - о новом формате Кубка России: странная схема. Вылетаешь оттуда, спускаешься вниз, с кем-то играешь…

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Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков поделился мнением об измененном формате Кубка России.
Фото: РИА Новости
- Новый формат Кубка в этом году? По мне, немного странная схема. Вылетаешь оттуда, спускаешься вниз, с кем-то играешь… Если берем групповой этап, то такого накала, как в РПЛ, с такими командами, как "Спартак", все равно нет. Я говорю про ощущения болельщиков. Хотя со мной могут и поспорить, если вспомнят матч перед зимней паузой между "Зенитом" и "Спартаком". Там был накал.

Напомним, матч группового этапа текущего розыгрыша Кубка России "Зенит" - "Спартак" прошел 27 ноября в Санкт-Петербурге. Основное время матча завершилось вничью 0:0, в серии послематчевых одиннадцатиметровых сильнее были хозяева поля. Встреча примечательна тем, что игра завершилась массовой дракой, а главный рефери матча Владимир Москалев по итогам матча показал 10 желтых карточек и 6 красных.

Финальный поединок Кубка России состоится 11 июня в Москве. На поле "Лужников" в борьбе за трофей сойдутся московский ЦСКА и "Краснодар".

Источник: "Матч ТВ"


Кержаков М Кубок России Зенит
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