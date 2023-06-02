– Уверен, что Александр уже тысячу раз пожалел о случившемся. Конечно, история неприятная и заслуживающая наказания, которое, уверен, принято им с пониманием. Но, рассуждая о суровости санкций, я вспоминаю, что говорил в таких случаях Бесков: "Если чаша весов, на которой польза от игрока хоть немного перевешивает ту, что с сомнениями, то футболиста надо оставлять в команде".
А свою преданность "Спартаку" Соболев не раз уже доказывал. И то, что сейчас в клубе собрались нормальные люди, которые это понимают, подтвердила их реакция на случившееся. Словом, будем считать, что Соболев только вспыхнул, но еще не сгорел. И дай бог ему в "Спартаке" больше побед и голов! – приводит слова Романцева "СЭ".
Форвард "Спартака" Александр Соболев отбывает 4-матчевую дисквалификацию после своего скандального жеста, адресованного бразильскому легионеру "армейского" клуба Виллиану Роше во втором тайме дерби с ЦСКА (2:1). Скандал не затихает и перерос в перепалку между клубами, которые пытаются добиться правды. Бразилец обвинил Соболева в провокациях по ходу встречи. Пресс-служба красно-белых выступила с опровержением.
"Спартак" и ЦСКА претендуют на попадание в призеры по итогам сезона. Перед заключительным туром команда Владимира Федотова опережает подопечных Гильермо Абаскаля на одно очко, однако у красно-белых есть преимущество по личным встречам, которое выйдет на первый план в случае равенства очков. В субботу ЦСКА примет на своем поле "Ростов", а "Спартак" отправится в гости к "Крыльям Советов".
Романцев – о непристойном жесте нападающего "Спартака": будем считать, что Соболев только вспыхнул, но еще не сгорел
Легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев отреагировал на красную карточку нападающего красно-белых Александра Соболева за непристойный жест в столичном дерби с ЦСКА (2:1) в рамках 28-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"