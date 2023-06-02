- Сергей Богданович может в разговоре спросить мое мнение о том или ином игроке. Я всегда честно делюсь своими взглядами из того расчета, как я понимаю футбол и что я думаю. Но это не более чем такой интерес одного человека, который любит футбол, у другого человека, который любит футбол. Понятное дело, что всегда решение принимают тренерский штаб и люди в руководстве, но периодически Сергей Семак может спросить у меня, что я думаю и какое мое мнение относительно того или иного футболиста, - приводит комментарий Малкома "Фонтанка".
В летнее межсезонье стан "Зенита" пополнит еще один бразилец. Сине-бело-голубую футболку наденет центральный хавбек из "Коринтианс" Ду Кейрос. Он станет 8-м легионером из Бразилии. В этом сезоне представитель южноамериканской страны сыграл 17 поединков. Футболист не сумел отметиться какими-либо голевыми действия. Малком – один из лидеров нынешнего состава "Зенита". В майке невского клуба атакующий полузащитник сыграл 33 встречи во всех соревнованиях. В них экс-игроку "Барселоны" удалось 26 раз поразить ворота соперников "Зенита". Также Малком записал в свой актив 9 ассистентских действия (ассисты и заработанные пенальти). Текущий сезон РПЛ подходит к своему завершению. Коллективам осталось сыграть 1 матч. В этот уик-энд "Зенит", который привычно завоевал чемпионство, на своем поле примет "Факел" из Воронежа.
Малком: советуется ли Семак по поводу новичков из Бразилии? Он может спросить мое мнение о том или ином игроке
Бразильский футболист "Зенита" Малком рассказал о том, что Сергей Семак спрашивает его мнение о потенциальных новичках из Бразилии.
Фото: "Чемпионат"