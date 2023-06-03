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Газзаев: матч ЦСКА - "Ростов" будет интересными и боевым. Разыгрываются медали, никто не захочет уступать

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Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о своих ожиданиях от матча красно-синих против "Ростова" в рамках 30 тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
- Ожидания от матча самые наилучшие! Конечно, я буду болеть за ЦСКА. Очень бы хотелось, чтобы команда стала серебряным призером. Но соперник очень серьезный. Если "Ростов" победит, то может занять второе место, стать серебряным призером чемпионата России. Матч будет очень интересным и боевым, потому что разыгрываются медали национального чемпионата. Никто не захочет уступать, будет серьезное противостояние. Будем надеяться, что будет игра, а все болельщики получат удовольствие не только от матча, но и от результата, - передает слова Газзаева "Чемпионат".

В рамках 30 тура Российской премьер-лиги в Москве встретятся ЦСКА и "Ростов". Команды являются прямыми конкурентами в борьбе за серебряные и бронзовые медали: красно-синие с 55 очками занимают в турнирной таблице вторую строчку, желто-синие с 53 очками идут четвертыми, на третьем месте с 54 очками находится московский "Спартак", который параллельно будет играть выездной матч в Самаре против бьющихся за выживание местных "Крыльев Советов".

Матч первого круга между "Ростовом" и ЦСКА завершился вничью со счетом 0:0.

ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» бьются за медали, волжане и «Факел» хотят выжить без стыков. Все интриги последнего тура РПЛ

ЦСКА - "Ростов". Где смотреть матч онлайн 3 июня 2023


ЦСКА Ростов Газзаев
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