Как сообщает "СЭ", "Ахмат" хочет усилить линию своей обороны, подписав защитника "Чайки" Владислава Волкова. На подписании этого футболиста настаивает наставник грозненцев Сергей Ташуев, который работал с ним ранее в клубе из села Песчанокопское.
В текущем сезоне центральный защитник Владислав Волков принял участие в 27-ми матчах "Чайки". Российский футболист сумел записать на свой счет 2 забитых мяча. Отметим, что действующее соглашение 23-летнего игрока с ростовским коллективом рассчитано до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Владислава в 350 тысяч евро.
"СЭ": "Ахмат" хочет подписать защитника "Чайки" Волкова
Грозненский "Ахмат" проявляет предметный интерес к 23-летнему российскому защитнику Владиславу Волкову, который выступает за "Чайку" Песчанокопское.
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