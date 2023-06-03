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Семин: Дзюба уникален своим менталитетом, он заряжает всю команду

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Экс-наставник московского "Локомотива" Юрий Семин оценил игру нападающего сборной России по футболу и "железнодорожников" Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"
– В чем уникальность Дзюбы? У Артема менталитет победителя, он заряжает им партнеров по команде. Хорошо, что Дзюба вернулся в нашу Лигу и радует болельщиков своей игрой, — цитирует Семина "РБ Спорт".

Нападающий Артем Дзюба стал футболистом столичного "Локомотива" в зимнее трансферное окно. "Железнодорожники" подписали 34-летнего игрока в статусе свободного агента в феврале месяце, выдав ему контракт на полгода. Но недавно стороны решили продлить сотрудничество. Теперь их действующее соглашение рассчитано до 2024 года (при этом они могут добиться пролонгации договора еще на год).

Артем Дзюба успел принять участие в 10-ти поединках Российской Премьер-Лиги в составе "Локомотива". Форвард московского клуба сумел записать на свой счет 13 баллов за результативность (8 голов + 5 голевых передач).


Локомотив Семин Дзюба
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