"Нормальная игра, нормальный результат клуба, нас можно поздравлять с рекордом клуба по набранным очкам в РПЛ. Итоги сезона будем подводить, когда остынем, потом уже сформируем свое отношение. Оценка? Я бы сказал - четыре с половиной и еще с плюсом. Могли быть и выше, но результат хороший", - цитирует Еремякина "РБ Спорт".
"Оренбург" на своем поле в последнем, 30-м туре российской Премьер-лиги разгромил московское "Динамо" со счетом 3:0. Голами отличились аргентинские легионеры хозяев поля - нападающий Брайан Мансилья и полузащитник Лукас Вера. Также отличился форвард Дмитрий Воробьев. Благодаря этой победе оренбуржцы набрали 46 очков и обошли "бело-голубых" в турнирной таблице, поднявшись на седьмую строчку. Напомним, в прошлом сезоне подопечные Марцела Лички выступали в Первой лиге.
Президент "Оренбурга" Еремякин: нас можно поздравить с рекордом клуба по набранным очкам в РПЛ
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин подвел итоги сезона.
Фото: ФК "Оренбург"