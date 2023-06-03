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Самарский губернатор Азаров: долгие годы в "Крыльях Советов" просто тырили деньги. Считаю, клуб гениально отработал

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценил трансферную политику "Крыльев Советов".
Фото: Globall Look Press
– Что нужно сделать, чтобы "Крылья" не теряли игроков в каждое трансферное окно? Подождите, к нам бы эти игроки просто не попали. Когда пришли молодые Сарвели, Пиняев, Зиньковский и Сергеев, в условиях было одно – фиксированная цена выкупа. Считаю, что клуб гениально отработал эти годы. Взял за 10 миллионов, продал за 200. Это успех.

У нас долгие годы в клубе просто тырили деньги, нанимали ветеранов за большие суммы, а отдавали почти бесплатно. У нынешнего финансового менеджмента просто потрясающие успехи, доходы растут каждый год. Очень доволен. За "Спартак" сегодня играли трое самарских – Чернов, Пруцев, Зиньковский. Говорил ребятам: оставайтесь – будете побеждать, уедете – будете проигрывать. Так и случилось, жалко их немного, – приводит слова Азарова "Матч ТВ".

Сегодняшняя встреча в Самаре между "Крыльями Советов" и "Спартаком" завершилась со счетом 1:0 (0:0) в пользу хозяев. Автором единственного гола в составе волжан стал воспитанник "Манчестер Сити" Бенхамин Гарре. Аргентинский нападающий открыл счет на 55-й минуте. При этих цифрах на табло команды ушли на перерыв. Заметим, что под занавес первого тайма капитан красно-белых Георгий Джикия, находясь на скамейке, схлопотал красную карточку за разговоры с арбитром.

На 64-й минуте нападающий "Спартака" Квинси Промес упустил шанс сравнять счет, не реализовав пенальти, назначенный за игру рукой Гарре. 11-метровый удар в исполнении лучшего бомбардира красно-белых в прыжке отразил голкипер "Крыльев" Евгений Фролов.

Благодаря этому результату "Крылья Советов" набрали 32 очка и поднялись на итоговое 12-е место в таблице РПЛ. Команда Игоря Осинькина обошла "Факел" и сохранила прописку в высшем дивизионе, избежав стыковых матчей. "Спартак" с 54 очками остался на третьем месте и завоевал бронзовые медали чемпионата России по итогам сезона-2022/23.


Крылья Советов Азаров
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