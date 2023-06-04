- Все три потенциальных соперника были бы сложными. Прекрасно понимали, что легких соперников тут не будет. Воронеж - отличный город, в котором любят футбол! Мы уже там играли. Будет хорошее противостояние. "Факел" - боевая команда. Но мы хотим выйти в Премьер-лигу, поэтому неважно, кто нам попался. Значит, нужно их обыгрывать!
"Енисей" набрал 54 очка и финишировал по итогам текущего сезона на четвертой строчке в турнирной таблице Первой лиги. Таким образом красноярский клуб заслужил право принять участие в стыковых матчах за возможность выступать в следующем сезоне уровнем выше - в российской Премьер-лиге. Вчера, 3 июня, по окончании 30-го тура РПЛ определился соперник "Енисея" по стыкам - им станет воронежский "Факел". Первая игра этого двухматчевого противостояния состоится в "Красноярске" 7 июня, ответный поединок пройдет 10 июня в Воронеже.
Источник: "СЭ"
Главный тренер "Енисея": "Факел" - боевая команда. Но мы хотим выйти в РПЛ, поэтому неважно, кто нам попался
Наставник "Енисея" Алексей Ивахов поделился мыслями о сопернике по стыковым матчам.
Фото: ФК "Енисей"