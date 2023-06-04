"Есть ли шансы также здорово провести следующий сезон и побороться с "Зенитом"? За определенный отрезок времени кубков и медалей не дают. Но ребята - большие молодцы. Мы доказали, что мы конкурентоспособны. Что касается следующего сезона, все зависит от нашей подготовки", - цитирует Галактионова пресс-служба клуба.
Напомним, по итогам осенней части РПЛ московская команда находилась в турнирной таблице в зоне стыковых матчей. Под руководством Михаила Галактионова, который был назначен главным тренером московского "Локомотива" 13 ноября прошлого года, "железнодорожники" завершили чемпионат на восьмой строчке. В весенней части "красно-зеленые" потерпели всего одно поражение в 13 турах чемпионата России. Также отметим, что всего два матча для дружины Галактионова завершились ничейным исходом.
Галактионов: за определенный отрезок времени кубков и медалей не дают
Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов подвел итоги сезона для "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"