- Было ли принято какое-то решение по Игорю Смольникову? Сейчас мы не будем анонсировать. Игорю громадное спасибо. Он в сложной ситуации к нам присоединился. Его профессионализм, уникальные качества игрока, большого профессионала очень нам помогли на этом важном отрезке в жизни клуба.
34-летний правый защитник Игорь Смольников присоединился к "Локомотиву" в феврале этого года, перейдя из столичного "Торпедо" в качестве свободного агента. Стороны подписали контракт до окончания этого сезона. Смольников принял участие в 6 матчах за "железнодорожников" в РПЛ и в 3 встречах Кубка России, не отметившись за этот период результативными действиями. Напомним, "Локомотив", находившийся в зоне стыковых матчей по итогам осенней части чемпионата, финишировал на 8-м месте в турнирной таблице.
Источник: "СЭ"
Нагорных: профессионализм и уникальные качества Смольникова очень помогли на этом важном отрезке в жизни "Локомотива"
Председатель правления "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал будущее в команде защитника Игоря Смольникова.
Фото: ФК "Локомотив"