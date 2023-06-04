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Защитник "Спартака" Маслов - о незабитом пенальти Промеса: мы все люди — все ошибаемся

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Российский футболист "Спартака" Павел Маслов высказался по поводу незабитого 11-метрового Квинси Промесом в игре 30-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (0:1).
Фото: "Чемпионат"
- В игре с "Крыльями" не получилось забить больше, чем соперник. Нереализованный пенальти Промеса? Никак не обсуждали в команде. Сейчас наши мысли абсолютно не об этом. Да, человек не забил, но мы все люди — все ошибаемся, - приводит комментарий Маслова "Чемпионат".

"Спартак" в минувшем туре гостил в Самаре, где встречался с "Крыльями Советов", которым нужна было победа для того, чтобы избежать зону стыков. По итогам первых 45 игры на табло домашней арены самарцев горели нули. Коллективы обменивались моментами, но у них так и не получилось поразить ворота друг друга. Развязка случилась во второй половине встречи. На 53-й минуте аргентинский вингер Бенхамин Гарре вывел волжан вперед. На 65-й минуте "Спартак" имел шанс уйти от поражения. Судья наказал самарский клуб пенальти за игру рукой, но Квинси Промес не сумел переиграть голкипера хозяев Евгения Фролова. По итогам 90 минут "Крылья Советов" одержали нужную победу и избежали стыков.


Маслов Промес Спартак Крылья Советов
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