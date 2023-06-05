– У Писарского нет базы, как у прошедших академию футболистов. Он старается найти себя. Владимиру нужно провести большую работу над собой, — передает слова слова Осинькина "Матч ТВ".
27-летний Владимир Писарский стал футболистом самарских "Крыльев Советов" в январе текущего года, перейдя в стан "волжан" из "Оренбурга". В составе команды Игоря Осьнькина нападающий сыграл в 11-ти поединках Российской Премьер-Лиги. При этом он записал на свой счет 1 голевую передачу. Любопытно, что в первой половине чемпионата страны Писарский записал в собственный актив 14 забитых мячей и 3 ассиста, сыграв при этом в 15-ти матчах.
Самарские "Крылья Советов" по итогам прошедшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги набрали 32 балла и заняли 12-е место в турнирной таблице. "Оренбург" финишировал на 7-й строчке, заработав 46 очков.
Осинькин – о низкой результативности Писарского: у него нет базы, как у прошедших академию футболистов
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил на вопрос о низкой результативности форварда своей команды Владимира Писарского.
Фото: ПФК "Крылья Советов"