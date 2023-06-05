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Аршавин: у "Енисея" больше шансов пробиться в РПЛ, чем у "Родины"

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Легендарный российский футболист Андрей Аршавин высказался о шансах красноярского "Енисея" и московской "Родины" пробиться в РПЛ через стыковые матчи.
Фото: "Матч ТВ"
– Шансы есть, но, думаю, у "Енисея" шансов больше, чем у "Родины". "Родина" собирает молодых и перспективных игроков. В целом понятно, что надо двигаться поступательно, но если выпал такой шанс, то почему им не воспользоваться, – цитирует Аршавина "Матч ТВ".

По итогам прошедшего сезона Первой лиги красноярский "Енисей" и московская "Родина" получили возможность сыграть в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу.

"Енисей" сразится против воронежского "Факела". Что касается "Родины", то она столкнется с нижегородским "Пари НН". В каждой паре будут проведены по 2 встречи – домашняя и гостевая. Первая "серия" матчей состоится 7 июня. Ответные поединки пройдут 10 июня.

Отметим, что ранее в РПЛ прямые путевки получили казанский "Рубин" и калининградская "Балтика". В Первую лигу вылетели подмосковные "Химки" и столичное " Торпедо".


Енисей Родина Аршавин Пари НН Факел
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