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Семин: разочарования сезона - "Химки" и "Торпедо". Плохо сделали свою работу

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Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин назвал два клуба, больше других разочаровавших его в уходящем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Химки"
- Для меня "Химки" и "Торпедо" - это команды-разочарования сезона. Ждал от них большего, но они вылетели из РПЛ. Каждая команда перед сезоном ставит задачи: наверное, "Химки" и "Торпедо" сделали плохо свою работу. По этой причине и вылетели, - передает слова Семина "Чемпионат".

Подмосковные "Химки" заняли по итогам сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги пятнадцатое место, набрав 18 очков в 30 матчах. По ходу чемпионата красно-черных тренировали 4 главных тренера, при этом начавший сезон с "Химками" Сергей Юран был уволен после того, как команда набрала 7 очков в 4 стартовых матчах.

Вернувшееся в РПЛ московское "Торпедо" набрало в 30 матчах 13 очков и заняло последнее место. Оба клуба вылетели из Российской премьер-лиги в Первую лигу напрямую.


Химки Торпедо Семин
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