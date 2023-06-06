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Агент Джорджевича: в "Сочи" предложили Луке зарплату больше, чем в этом году, но отнеслись без уважения

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Агент нападающего "Сочи" Луки Джорджевича Игор Глушевич ответил на вопрос о возможности продления контракта с клубом.
Фото: ФК "Сочи"
- "Сочи" сделал предложение, которое не было принято. К Луке отнеслись без уважения, и я отклонил данное предложение. Вопрос в низкой зарплате? Да. Ему предложили больше, чем в этом году, но условия всё равно далеки от желаемых. Есть ли у Луки другие предложения? Да, - передает слова Глушевича "РБ Спорт".

28-летний черногорский нападающий Лука Джорджевич в сентябре 2022 года подписал с "Сочи" контракт до конца сезона на правах свободного агента. В уходящем сезоне форвард принял участие в 17 матчах за черноморский клуб во всех турнирах, забил 2 гола и оформил 2 результативных передачи. Общее игровое время Джорджевича в "Сочи" составило 714 минут.


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