- "Сочи" сделал предложение, которое не было принято. К Луке отнеслись без уважения, и я отклонил данное предложение. Вопрос в низкой зарплате? Да. Ему предложили больше, чем в этом году, но условия всё равно далеки от желаемых. Есть ли у Луки другие предложения? Да, - передает слова Глушевича "РБ Спорт".
28-летний черногорский нападающий Лука Джорджевич в сентябре 2022 года подписал с "Сочи" контракт до конца сезона на правах свободного агента. В уходящем сезоне форвард принял участие в 17 матчах за черноморский клуб во всех турнирах, забил 2 гола и оформил 2 результативных передачи. Общее игровое время Джорджевича в "Сочи" составило 714 минут.
Агент Джорджевича: в "Сочи" предложили Луке зарплату больше, чем в этом году, но отнеслись без уважения
Агент нападающего "Сочи" Луки Джорджевича Игор Глушевич ответил на вопрос о возможности продления контракта с клубом.
Фото: ФК "Сочи"