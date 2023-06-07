– У Магомеда еще один год контракта и нет определенной цикличности в выборе страны и клуба. Он старается хорошо делать свое дело, а остальное будет зависеть от предложений. Он готов рассматривать любые предложения и возвращению в Россию не исключает, — передает слова Гаргаева Sport24.
Ранее полузащитник Магомед Оздоев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну говорил о том, что в ближайшее несколько лет его возвращение в Россию исключено. По словам экс-игрока петербургского "Зенита", он намерен поиграть в Европе.
30-летний Магомед Оздоев стал игроком "Фатих Карагюмрюка" год назад. Стамбульская команда подписала российского футболиста в качестве свободного агента, предложив ему контракт до лета 2024 года. В прошедшем розыгрыше чемпионата Турции по футболу центральный полузащитник принял участие в 33-х матчах. Оздоеву удалось записать на свой счет 5 забитых мячей и 6 голевых передач.
Агент: Оздоев не исключает вариант с возвращением в Россию
Футбольный агент Анзор Гаргаев, который является представителем хавбека турецкого "Фатих Карагюмрюка" Магомеда Оздоева, высказался о будущем российского игрока.
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