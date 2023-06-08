– Когда я только пришел в команду, мне казалось, что он был не тот. То есть я ожидал увидеть игрока "Ливерпуля", но ожидания расходились с реальностью. У него же действительно были отрезки с не лучшими матчами.
Но то, как он провел осеннюю часть сезона, а потом чемпионат мира – это высший пилотаж. Так что мнение о нем изменилось – видимо, у него был действительно не лучший период в России. Но в конце он показал свой уровень. Так что переход в "Лион" – это закономерно, – приводит слова Чистякова "Чемпионат".
33-летний защитник сборной Хорватии Деян Ловрен перешел в "Зенит" из английского "Ливерпуля" летом 2020 года. В общей сложности он провел в сине-бело-голубой форме 63 матча, записав на свой счет 3 гола и 3 результативных передачи. После ЧМ-2022, на котором бывший капитан питерской команды завоевал бронзовые медали, он перебрался в "Лион" в январе текущего года. В 17 играх чемпионата Франции-2022/23 Ловрен забил единственный гол.
29-летний центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков является воспитанником сине-бело-голубых, за взрослую команду клуба выступает с октября 2020 года. В текущем сезоне на счету футболиста 23 матча за петербуржцев во всех турнирах. Контракт Чистякова с "Зенитом" действует до июня 2025 года. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном расставании Дмитрия с сине-бело-голубыми и переходе в другой клуб.
Чистяков: мне казалось, что Ловрен был не тот. Ожидал увидеть игрока "Ливерпуля", но ожидания расходились с реальностью
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями от игры хорватского легионера Деяна Ловрена за сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Лион"