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Карпин – о звании лучшего тренера сезона в РПЛ: Семак и Федотов более достойны, чем я

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мыслями о звании лучшего наставника по итогам прошедшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"
– Чтобы стать лучшим тренером, наверное, надо что-то показывать. Все эти отмазки, назовем это так, по поводу состава, перелетов, это для тех, кто глубоко разбирается. Кто не разбирается — кто на 1-м и 2-м месте, те и лучшие. Возможно, лучший тренер вообще Ташуев, например. За эти номинации голосуют люди, а на вкус и цвет товарищей нет. Так что абсолютно нормально и правильно. Я действительно считаю, что Семак и Федотов более достойны, чем я, — приводит слова Карпина Sport24.

Ранее в Москве состоялась церемония награждения, на которой подводились итоги премии Winline Герои РПЛ. В рамках нее лучшим наставником минувшего сезона Российской Премьер-Лиги был признан Владимир Федотов, который возглавляет московский ЦСКА. Примечательно, что Сергей Семак, тренирующий петербургский "Зенит", и Валерий Карпин из "Ростова" были конкурентами Федотова в данной номинации.

По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России по футболу золото досталось команде Сергея Семака – петербургскому "Зениту". Московский ЦСКА Владимира Федотова, в свою очередь, финишировал на 2-м месте. "Ростов" Валерия Карпина остался без медалей и занял 4-ю строчку в турнирной таблице.


Ростов Карпин Семак Федотов ЦСКА Зенит
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