- "Локомотив" - команда-разочарование в первой части РПЛ, но после паузы исправились. Раньше "Локомотив" претендовал на чемпионство и выигрывал Кубок России, а сейчас только восьмые, - передает слова Тарханова "Чемпионат".
Московский "Локомотив" финишировал в Российской премьер-лиге на восьмой строчке, набрав 45 очков в 30 матчах. По итогам осенней части сезона "железнодорожники" занимали 14 позицию, находясь в зоне стыковых матчей с 13 набранными очками. После прихода на пост главного тренера Михаила Галактионова и ряда трансферов красно-зеленые набрали 32 очка в 13 матчах и поднялись в середину турнирной таблицы.
Тарханов: раньше "Локомотив" претендовал на чемпионство и выигрывал Кубок, а сейчас только восьмой
Экс-главный тренер ЦСКА и "Урала" Александр Тарханов оценил результаты московского "Локомотива" в уходящем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"