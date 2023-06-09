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Metaratings: Семак не хочет, чтобы Бакаев уходил из "Зенита"

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Наставник "Зенита" Сергей Семак хочет сохранить Зелимхана Бакаева в составе.
Фото: ФК "Зенит"
По сведениям СМИ, шансы на то, что 26-летний атакующий полузащитник Зелимхан Бакаев покинет "Зенит" невелики. Наставник невского клуба Сергей Семак хочет сохранить игрока в составе. Специалист считает, что в следующем сезоне Зелимхан будет получать больше игрового времени. После отпуска Бакаев и Семак обсудят будущее воспитанника "Спартака" в Санкт-Петербурге.

Зелимхан Бакаев перебрался в "Зенит" летом прошлого года. За год пребывания в команде игрок так и не сумел стать основным футболистом. Зелимхан провел 26 встреч за петербуржцев (682 минуты игрового времени). В них он сумел забить 3 гола и оформить 2 ассиста. Недавно в СМИ появились сведения, что в услугах Бакаева заинтересован столичный "Локомотив". Отметим, что Сергей Семак вошел в правление Зенита.

Источник: Metaratings.ru


Бакаев З Зенит
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