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Роман Бабаев: не хочу кого-то выделять из игроков ЦСКА. Лучшей была вся команда

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился своей точкой зрения на итоги сезона для столичного коллектива.
Фото: "Матч ТВ"
- Не хочется кого?то выделять. Я считаю, что лучшей была вся команда. Тут заслуга тренерского штаба, несмотря на сложности, с которыми мы столкнулись в конце первого круга, удалось сплотить команду, которая играла очень целостно в большинстве матчей. Если у кого?то не шла игра, игроки брали инициативу на себя и менялись ролями, - приводит мнение Бабаева "Матч ТВ".

Летом 2022 года руководство ЦСКА приняло решение пригласить в команду российского специалиста Владимира Федотова, который привел к серебряным медалям скромный клуб "Сочи". По итогам РПЛ можно сказать, что данный выбор оказался удачным. Столичный коллектив сумел попасть в медали первенства впервые с сезона 2017/2018, завоевав серебро. За 30 встреч чемпионата дружина Федотова смогла одержать 17 побед. Также в активе армейцев 7 ничьих и 6 поражений. Команда забила 56 мячей и пропустила 27 голов. Также ЦСКА имеет хорошие шансы на трофей. Красно-синий коллектив в финале Кубка России встретится с "Краснодаром" Владимира Ивича. Москвичи не выигрывали трофеи с 2018 года. Тогда был завоеван Суперкубок России.


Бабаев Федотов ЦСКА
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