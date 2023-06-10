- На мой взгляд, Марцел Личка — очень качественный, топовый специалист, с ним приятно работать. Можно ли назвать Личку одним из лучших тренеров сезона? Если все эксперты называют нашу команду открытием сезона, то, я думаю, да. Для меня это так и есть, - приводит мнение Оганесяна "РБ Спорт".
"Оренбург" стал одним из открытий прошедшего розыгрыша РПЛ. Коллектив сумел финишировать на 7-й строчке, заработав 46 турнирных баллов. За 30 туров южноуральцы сумели одержать 14 побед. Также в активе команды 4 ничьих и 12 поражений. "Оренбург" забил 58 мячей и пропустил 55 голов. Руководит оренбургской командой чешский тренер Марцел Личка. Специалист был утвержден рулевым клуба в 2020 году. До этого чех трудился в Беларуси, где привел к золотым медалям "Динамо" из Бреста. В июле Марцел отпразднует свое 46-летие. Вингер Степан Оганесян в минувшем сезоне забил 3 гола и оформил 1 голевой пас в 24 играх в майке "Оренбурга".
Футболист "Оренбурга" Оганесян: Личка - топовый специалист, один из лучших тренеров сезона
Российский игрок "Оренбурга" Степан Оганесян поделился своими мыслями по поводу наставника команды Марцела Лички.
Фото: ФК "Оренбург"