34-летний форвард комментирует финал ЛЧ-2022/23 совместно со Слуцким в одном из фуд-кортов Москвы.
– А сколько раз Дзюба играл в плей-офф Лиги чемпионов? – уточнил Слуцкий.
– Один раз играл. Ну, если партнеры слабые – я не виноват, – пошутил Дзюба.
За плечами Артема Дзюбы 30 матчей в главном клубном турнире континента. Он забил в них девять голов и сделал шесть результативных пасов. В сезоне-2015/16 "Зенит" с Дзюбой в составе пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперником сине-бело-голубых в первом раунде плей-офф стала лиссабонская "Бенфика". Обе встречи завершились победами португальского клуба - 1:0 и 2:1.
Источник: "СЭ"
Дзюба – о своих выступлениях в Лиге чемпионов: один раз играл. Ну, если партнеры слабые – я не виноват
Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба в диалоге с экс-главным тренером "Рубина" Леонидом Слуцким пошутил насчет своей игры в Лиге чемпионов.
Фото: "Матч ТВ"