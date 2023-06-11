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Булыкин: фаворит Суперфинала Кубка России - ЦСКА, сыграет первым номером

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Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин дал прогноз на Суперфинал Кубка России "Краснодар" - ЦСКА.
Фото: ТАСС
- Фаворит Суперфинала Кубка - ЦСКА. Считаю, они ближе к победе. Но как сложится игра, это уже покажет сам матч, потому что футбол - вещь непредсказуемая. Сценарий финала: ЦСКА сыграет первым номером, и все будет зависеть от "Краснодара" - смогут составить конкуренцию или нет. Не вижу скромное количество забитых мячей. Думаю, голов будет больше двух, - передает слова Булыкина Sport24.

11 июня состоится Суперфинал Кубка России "Краснодар" - ЦСКА - последний матч уходящего сезона-2022/2023, в котором определится обладатель трофея. Игра пройдет на московской "Арене Лужники" и начнется в 17:00 по московскому времени.

ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка в качестве победителя верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), "Краснодар", который уступил "армейцам" на стадии 1/4 финала (0:3, 1:0), выиграл после этого нижнюю сетку (Путь регионов). Победитель матча в июле 2023 года встретится в матче за Суперкубок России с чемпионом страны петербургским "Зенитом".


Кубок России ЦСКА Краснодар Булыкин
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