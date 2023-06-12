– Этот состав ЦСКА с Федотовым способен бороться с "Зенитом". Говорят, что в футбол играют футболисты, а решает самоотдача и качество. У "Зенита" очень сильный состав. Но это не значит, что с ними нельзя бороться. Состав — не самое главное в футболе, – цитирует Гинера "Чемпионат".
В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги золотые медали достались петербургскому "Зениту". Что касается московского ЦСКА, то он занял 2-ю строчку в турнирной таблице. Данный результат оказался лучшим для "армейцев" за 5 лет, на протяжении которых в чемпионате страны неизменно побеждает клуб с берегов Невы.
Столичный ЦСКА по итогам прошлого сезона смог завоевать Кубок России. В суперфинале турнира "армейцы" обыграли "Краснодар" (1:1, 6:5 в серии пенальти). Примечательно, что красно-синие выиграли этот трофей впервые с 2013 года.
15 июля 2023 года "Зенит" и ЦСКА сыграют в матче за Суперкубок России. Их встреча пройдет в городе Казань на местной "Ак Барс Арене".
Гинер: ЦСКА Федотова способен бороться с "Зенитом". Состав — не самое главное
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о конкуренции своего клуба с петербургским "Зенитом".
Фото: РИА Новости