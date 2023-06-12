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Гинер: хочу, чтобы Господь отмерил Акинфееву здоровья, потому что он отдал жизнь ЦСКА

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Президент ЦСКА Евгений Гинер пообещал пойти навстречу 37-летнему голкиперу "армейцев" Игорю Акинфееву, если он решит завершить карьеру.
Фото: "Матч ТВ"
– Пойду ли навстречу Акинфееву, если он скажет: все? Если скажет – все, значит, он закончит. У нас с ним отличные отношения. Игорь – порядочный парень, и он всю жизнь в ЦСКА. Этот клуб – его дом, точно так же, как мой. Хочу, чтобы Господь отмерил ему здоровья. Не потому, что он должен играть, а просто потому, что он отдал жизнь ЦСКА, – приводит слова Гинера "Матч ТВ".

Контракт с легендарным голкипером действует еще сезон. Уроженец подмосковного Видного на протяжении всей карьеры защищает цвета ЦСКА. Он провел за красно-синих 740 матчей на внутренней и международной аренах, пропустив 662 мяча. В 309 играх он оставлял свои ворота в неприкосновенности. Накануне Акинфеев стал главным героем победы ЦСКА в Кубке России. В решающем поединке он отразил два пенальти в исполнении легионеров "Краснодара" и принес "армейцам" первый за 10 лет трофей.


ЦСКА Гинер Акинфеев Краснодар Кубок России
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