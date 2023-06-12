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Петржела: Акинфеев - настоящая армейская стена. Но в матче за Суперкубок победит "Зенит"

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Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела признался, что очень уважает вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, однако не считает "армейцев" фаворитами в матче за Суперкубок России.
Фото: РИА Новости
"Акинфеев - большая легенда ЦСКА. Игорь стоял на воротах, когда я работал в "Зените". Настоящая армейская стена. Я его очень уважаю! Всегда надежно играет и спасает команду. Матч за Суперкубок будет тяжелым. Но, думаю, в Казани победит "Зенит". Я работал в питерском клубе и не могу сказать, что победит ЦСКА", - цитирует Петржелу Sport24.

Напомним, матч за Суперкубок России, в котором сыграют московский ЦСКА и "Зенит" из Санкт-Петербурга, состоится в Казани 15 июля.

"Зенит" по итогам прошедшего сезона стал чемпионом России. ЦСКА вчера, 11 июня, стал обладателем Кубка России, обыграв в суперфинале "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пен.). "Армейцы", как и "сине-бело-голубые", являются семикратными обладателями Суперкубка России. Клуб с берегов Невы участвовал в четырех последних розыгрышах турнира, трижды подряд одержав победу.


Петржела Акинфеев ЦСКА Зенит Суперкубок России
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