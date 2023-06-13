Спортдиректор "Ростова" Рыскин: мы в переговорах с "Краснодаром" по выкупу Чернова

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин поделился информацией о том, как продвигаются переговоры с "Краснодаром" по поводу выкупа прав на защитника Евгения Чернова.

Фото: soccer.ru





Евгений Чернов, играющий на позиции левого защитника, провел этот сезон на правах аренды в "Ростове". Права на 30-летнего игрока принадлежат "Краснодару", контракт между сторонами действует до 30 июня 2024 года.



В этом сезоне Чернов сыграл за "

"Мы в переговорах с "Краснодаром". Когда все станет понятно? Когда закончатся переговоры. Либо договоримся, либо нет", - приводит слова Рыскина "РБ Спорт" Евгений Чернов, играющий на позиции левого защитника, провел этот сезон на правах аренды в "Ростове". Права на 30-летнего игрока принадлежат "Краснодару", контракт между сторонами действует до 30 июня 2024 года.В этом сезоне Чернов сыграл за " Ростов " 30 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость российского футболиста в 1,2 миллиона евро.