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"Все это слухи". Отец Кузяева – о возможном переходе полузащитника "Зенита" в "Бешикташ"

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Альям Кузяев, отец полузащитника "Зенита" и сборной России Далера Кузяева, опроверг слухи о возможном переходе своего сына в турецкий "Бешикташ".
Фото: ФК "Зенит"
– Все это слухи, – приводит слова Кузяева-старшего "СЭ".

Ранее в турецкой прессе появилась информация о том, что стамбульский "Бешикташ" вышел на агента Кузяева и намерен оформить трансфер 30-летнего хавбека в ближайшее время.

Контракт "Зенита" с Кузяевым истекает в конце текущего месяца. Футболист пока не определился с местом продолжения карьеры. Неоднократно сообщалось, что Далер желает попробовать силы в Европе, в то время как клуб-бессменный чемпион России последних 5 лет намерен удержать полузащитника в составе и пролонгировать сотрудничество.


Зенит Бешикташ Кузяев Чемпионат Турции
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