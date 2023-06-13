– Марцел Личка – супервариант для "Динамо". Здорово, что они обратили на него внимание. В "Оренбурге" он доказал, что является топ-тренером. Теперь пришло время проявить себя в большом клубе РПЛ. Мне кажется, у него все получится. Он получит в "Динамо" другие возможности, ресурсы.
Борьба с "Зенитом"? Сложно предположить, но могу сказать одно: "Динамо" с Личкой точно станут сильнее, – цитирует Петржелу "РБ Спорт".
13 июня сразу несколько надежных источников сообщили, что "Динамо" согласовало назначение Марцела Лички на пост нового главного тренера команды. 45-летний чешский специалист с 2020 года успешно работал в "Оренбурге", с которым в нынешнем сезоне занял седьмое место в таблице чемпионата России. По слухам, бело-голубые заплатят южноуральскому клубу 1 млн евро отступных за досрочное расторжение контракта с Личкой. При этом зарплата чеха в "Динамо" также составит около 1 млн евро.
С собой Личка заберет из "Оренбурга" троих ассистентов. Ожидается, что вакантное место на тренерском мостике "Оренбурга" замет экс-полузащитник ЦСКА и "Крыльев Советов" Иржи Ярошик. Последним местом работы 45-летнего специалиста был "Теплице".
Петржела: Личка – супервариант для "Динамо". С ним они точно станут сильнее
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался по поводу вероятного назначения на пост главного тренера своего соотечественника Марцела Лички.
Фото: ФК "Зенит"