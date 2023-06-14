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Нагорных: зарплата Дзюбы повысилась ровно на то, на что он наиграл в этом сезоне

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Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о перспективах Артема Дзюбы в команде.
Фото: "Чемпионат"
- Повысилась [зарплата Дзюбы] ровно на то, на что он наиграл в этом сезоне. Он по-прежнему остается одним из тех людей, кто в российском футболе является лидером. Безусловно, мы рады, что он остался с нами еще на сезон. Есть определенные условия по качеству, думаю, что он достигнет [поставленных целей], - приводит комментарий Нагорных ТАСС.

"Локомотив", возглавляемый Михаилом Галактионовым, стал лучшим коллективом весенней части российского футбольного сезона. Находясь на 14-й позиции, клуб сумел одержать 9 побед за 13 игр и поднялся на 8-ю строчку. Одним из героем преображения железнодорожников стал российский центрфорвард Артем Дзюба, которого "Локомотив" приобрел в свою команду только минувшей зимой. Звездный россиянин сыграл 11 встреч. В них Артему удалось наколотить 8 голов. Также Дзюба смог 5 раз ассистировать своим партнерам по команде. Благодаря своим результативным действиям форвард, которому в августе исполнится 35 лет, заслужил новый контракт с "Локомотивом", который подписан по схеме 1+1.


Нагорных Дзюба Локомотив
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