По сведениям СМИ, в услугах 21-летнего опорного хавбека Артема Карпукаса заинтересован ряд клубов. Но сам футболист хочет остаться в "Локомотиве".
Артем Карпукас - выпускник академии "Локомотива". В красно-зеленой майке россиянин сыграл 41 поединок. В них ему удалось отметиться 2 голами 1 голевым пасом. В завершившемся сезоне Артем поучаствовал в 35 играх за железнодорожников, оформив 2+1 по системе гол плюс пас. Ранее СМИ сообщали о том, что в кандидатуре Карпуска заинтересованы "Зенит" из Санкт-Петербурга и турецкий "Галатасарай".
Источник: Metaratings
Metaratings: Карпукас не собирается покидать "Локомотив", несмотря на интерес других клубов
Российский футболист "Локомотива" Артем Карпукас хочет продолжать защищать цвета московского коллектива.
Фото: "Чемпионат"