- Когда Промес получил травму, "Спартак" не выглядел так ярко, как с ним. Я считал его лучшим игроком "Спартака". При этом Промес сам не на сто процентов выглядел, учитывая проблемы, которые у него есть за пределами поля. Это тоже сказывается на игре "Спартака". "Спартак", к счастью, стал третьим, а не четвертым, - приводит мнение Аленичева "Матч ТВ".
Голландский вингер Квинси Промес в минувшем сезоне сумел стать лучшим страйкером "Спартака", наколотив 25 голов в 37 поединках во всех соревнованиях. Также в активе голландца 10 ассистентских действий. В РПЛ Квинси с 20 голами взял серебро бомбардирской гонки, отстав на 3 точных удара от зенитовского бразильца Малкома. Весенний отрезок сезона столичный коллектив провел хуже, чем осенний. В 13 турах в активе дружины Гильермо Абаскаля всего 4 победы. Эти результаты сбросили команду со 2-го на 3-е место. Промес преследуется в Нидерландах до двум уголовным делам. Первое связано с нанесением ножевых ранений родственнику, а второе уголовное дело, по данным СМИ, связано с незаконным перемещением наркотических средств.
Аленичев: проблемы Промеса с законом сказались на игре "Спартака"
Фото: "Чемпионат"