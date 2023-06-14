– Мележиков приходил ко мне, когда-то я нанимал его на работу. Нормальный человек, исполнительный, больше ничего не хочу говорить. Он нормальный управленец.
Удивило ли меня решение "Спартака" его убрать? Я не знаю, как там в "Спартаке" дела обстоят, кто руководит и какие у них дальнейшие движения. Это не в моей компетенции. Но я знаю Мележикова и ничего плохого про него сказать не могу, – приводит слова Мележикова "РБ Спорт".
14 июня сразу несколько независимых авторитетных источников подтвердили, что руководство "Спартака" приняло принципиальное решение отправить в отставку Евгения Мележикова с поста генерального директора клуба. На его место претендуют нынешний гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев и член совета директоров красно-белых Олег Малышев.
По слухам, московский "Спартак" также приступил к поискам замены спортивному директору Полу Эшуорту. 53-летний менеджер может покинуть клуб в том случае, если руководство в кратчайшее время договориться о сотрудничестве с новым кандидатом. Существует вероятность, что переговоры с потенциальной заменой Эшуорта не увенчаются успехом. Тогда англичанин продолжит свою работу в стане красно-белых, однако к вопросу замены клуб может вернуться зимой.
Эшуорт занимает пост спортивного директора "Спартака" с сентября прошлого года. Эта должность оставалась вакантной после того, как его предшественник Лука Каттани сложил свои полномочия в июле.
Газизов: не знаю, как там в "Спартаке" дела обстоят. Но я знаю Мележикова и ничего плохого про него сказать не могу
Экс-гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов отреагировал на возможный уход Евгения Мележикова с руководящего поста в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"