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Агент Барриоса: никаких предложений по Вильмару от "Дженоа" не поступало. Он настроен продолжить карьеру в "Зените"

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Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника "Зенита" и сборной Колумбии Вильмара Барриоса, отреагировал на слухи про интерес к его клиенту со стороны новичка Серии А "Дженоа".
Фото: ФК "Зенит"
– Может, в "Дженоа" действительно заинтересованы в приобретении Барриоса. Однако никаких предложений по Вильмару не поступало. Барриос настроен продолжить карьеру в "Зените", – приводит слова агента "СЭ".

В настоящее время Вильмар Барриос вместе со своим одноклубником Матео Кассьеррой находятся в расположении национальной сборной Колумбии. В завершившемся сезоне полузащитник сине-бело-голубых провел 31 игру в чемпионате и Кубке России, записав на свой счет единственный гол и дважды ассистировав партнерам. Рыночная стоимость 29-летнего колумбийца оценивается в 18 млн евро.


Дженоа Зенит Барриос Серия А
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