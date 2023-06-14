– Может, в "Дженоа" действительно заинтересованы в приобретении Барриоса. Однако никаких предложений по Вильмару не поступало. Барриос настроен продолжить карьеру в "Зените", – приводит слова агента "СЭ".
В настоящее время Вильмар Барриос вместе со своим одноклубником Матео Кассьеррой находятся в расположении национальной сборной Колумбии. В завершившемся сезоне полузащитник сине-бело-голубых провел 31 игру в чемпионате и Кубке России, записав на свой счет единственный гол и дважды ассистировав партнерам. Рыночная стоимость 29-летнего колумбийца оценивается в 18 млн евро.
Агент Барриоса: никаких предложений по Вильмару от "Дженоа" не поступало. Он настроен продолжить карьеру в "Зените"
Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника "Зенита" и сборной Колумбии Вильмара Барриоса, отреагировал на слухи про интерес к его клиенту со стороны новичка Серии А "Дженоа".
Фото: ФК "Зенит"