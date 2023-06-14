Матчи Скрыть

Аленичев: Семак - лучший тренер сезона в России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный тренер Дмитрий Аленичев поделился своей точкой зрения на то, кто является лучшим тренером в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Я называл Сергея Семака — он лучший. Понятно, многие говорят, что у "Зенита" сильный состав из бразильцев. Но ими же тоже надо уметь управлять и Сергею это удается, поэтому я и назвал его лучшим тренером, - приводит мысли Аленичева "Матч ТВ".

Сергей Семак снова показал отличную работу у руля "Зенита". Невский клуб в очередной раз завоевал золотые медали российского первенства. Это уже 5-е чемпионство подряд для клуба с берегов Невы. Все они выиграны под управлением Семака. В завершившемся сезоне "Зенит" финишировал с 70-ю очками после 30 туров. Петербуржцы набрали на 12 очков больше, чем ЦСКА Владимира Федотова, который закончил чемпионат на строчку ниже. При этом "Зенит" неудачно выступил в Кубке России. Коллектив на своей домашней арене проиграл "Динамо" из Москвы (1:1, 4-5 пен.). За 5 лет работы Семака в Санкт-Петербурге "Зенит" лишь однажды брал Кубок – в 2020 году, обыграв в финале "Химки" (1:0).


Аленичев Семак Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Петржела: при выборе нового гендиректора "Спартаку" надо обратиться за помощью к руководству "Зенита"
Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии на 25 млн евро в год. Он хочет остаться в "Интере"
Экс-игрок "Ростова" Шомуродов стал лучшим бомбардиром в истории сборной Узбекистана
Александр Медведев: Мантуан остаётся в "Зените". Мы выкупили его у "Коринтианса"
Журналист Диого Росси: "Спартак" и ЦСКА интересуются полузащитником "Гремио" Бителло
Модрич и Ковачич - в основе Хорватии на матч полуфинала Лиги наций против сборной Нидерландов. Влашич остался в запасе
Борис Ротенберг: Бердыев заставлял игроков "Сочи" делать то, что они практически не умеют 1
Аленичев: Семак - лучший тренер сезона в России 3
Олег Иванов: в прошедшем сезоне Малком отработал на всю стоимость 1
Журналист Бруно Понт: "Спартак" интересуется полузащитником ЦСКА Мединой 5
Официально: защитник "Краснодара" Литвинов стал игроком "Сочи"
Червиченко: если у тех, кто дает деньги, есть склонности к мазохизму, "Спартак" может Эшуорта еще на полгода оставить 1 эксклюзив
Червиченко: возможно, Мележикова воспринимают как человека Федуна. Удивлен, что не Эшуорта первым попросили на выход эксклюзив
В.Овчинников – о Зареме: домохозяйка на всю страну говорит, она нервирует команду. Женщина на корабле – беда в море 3
Мойзес: если я уйду из ЦСКА, то все равно считаю, что выполнил свою задачу. Я вошел в историю клуба