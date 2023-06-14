- Я называл Сергея Семака — он лучший. Понятно, многие говорят, что у "Зенита" сильный состав из бразильцев. Но ими же тоже надо уметь управлять и Сергею это удается, поэтому я и назвал его лучшим тренером, - приводит мысли Аленичева "Матч ТВ".
Сергей Семак снова показал отличную работу у руля "Зенита". Невский клуб в очередной раз завоевал золотые медали российского первенства. Это уже 5-е чемпионство подряд для клуба с берегов Невы. Все они выиграны под управлением Семака. В завершившемся сезоне "Зенит" финишировал с 70-ю очками после 30 туров. Петербуржцы набрали на 12 очков больше, чем ЦСКА Владимира Федотова, который закончил чемпионат на строчку ниже. При этом "Зенит" неудачно выступил в Кубке России. Коллектив на своей домашней арене проиграл "Динамо" из Москвы (1:1, 4-5 пен.). За 5 лет работы Семака в Санкт-Петербурге "Зенит" лишь однажды брал Кубок – в 2020 году, обыграв в финале "Химки" (1:0).
Аленичев: Семак - лучший тренер сезона в России
Известный тренер Дмитрий Аленичев поделился своей точкой зрения на то, кто является лучшим тренером в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"