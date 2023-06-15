Как утверждает источник, южноуральский клуб подпишет контракт с 45-летним чешским специалистом сроком на два сезона. Ярошик присоединится к команде непосредственно на сборе в Турции ориентировочно 26 июня. С высокой долей вероятности в тренерский штаб "Оренбурга" войдет его соотечественник Мартин Йиранек, ранее выступавший за московский "Спартак". Сам Ярошик в бытность футболистом защищал цвета ЦСКА и "Крыльев Советов".
На тренерском мостике "Оренбурга" Ярошик сменит Марцела Личку, который находится на завершающей стадии переговоров с "Динамо" и в ближайшее время возглавит московский клуб. В минувшем сезоне "Оренбург" стал седьмым в РПЛ, набрав 46 очков после 30 туров.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Оренбург" заключит двухлетнее соглашение с Ярошиком. В тренерский штаб может войти Йиранек
Новым главным тренером "Оренбурга" станет Иржи Ярошик.
Фото: ПФК ЦСКА