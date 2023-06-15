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Погребняк: с такими партнерами можно год не тренироваться и всё равно забить

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Экс-игрок игрок "Зенита" Павел Погребняк поделился своими соображениями по поводу ретро-матча против сборной России (1:1).
Фото: "Матч ТВ
- Здорово снова почувствовать себя футболистом в компании таких легенд. С такими партнерами можно год не тренироваться и всё равно забить. Хорошо помню розыгрыш Кубка УЕФА-2008 – было очень много моментов. Можно выделить пас Аршавина в матче с "Вильярреалом", когда мы их обыграли здесь, в Санкт-Петербурге, со счетом 1:0. Из грустного – травма Ломбертса. Конечно, моя желтая карточка с "Баварией", после которой я пропустил финал. Ну и, конечно, дубль и проводы Кана на пенсию, - приводит комментарий Погребняка "Матч ТВ".

Форвард Павел Погребняк, повесивший бутсы на гвоздь летом 2021 года, стал одним из героев ретро-поединка между "Зенитом" из Санкт-Петербурга и сборной России. Он сумел забить гол, поразив ворота Владимира Габулова, и принести своей команде ничью. Погребняк представлял цвета "Зенита" с 2007 по 2009 годы. В сине-бело-голубой майке Павел сыграл 90 встреч, в которых сумел забить 39 голов. Также к своим забитым мячам россиянин приплюсовал 7 голевых пасов.

В составе невского коллектива Павел стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. В Кубке УЕФА Погребняк сумел отлично себя проявить, поделив первое место с форвардом "Баварии" итальянцем Лукой Тони в гонке голеадоров турнира. Оба футболиста забили по 10 голов. В активе игрока 8 голов в 33 играх за сборную России.


Погребняк Зенит Сборная России
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